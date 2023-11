"Una sola goccia può fare la differenza", parte lo screening gratuito per il diabete

TERMOLI. Partirà il prossimo 13 novembre la seconda campagna di screening del Diabete Mellito mediante test rapido da effettuare nelle farmacie aderenti a Federfarma nella regione Molise.

La campagna prenderà il via in concomitanza con la giornata mondiale del diabete, istituita nel 1991 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'International Diabetes Federation e avrà la durata di tre settimane.

“Un progetto mirato a intercettare i soggetti affetti da Diabete di tipo II e a prevenirne le complicanze”.

È questo l'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla Struttura Commissariale, dalla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise e dall'Asrem, in collaborazione con Federfarma attraverso la rete degli esercizi farmaceutici del territorio, secondo le modalità operative condivise e regolamentate nell'Accordo siglato tra l'Azienda Sanitaria e la Federazione regionale delle Farmacie.

La campagna coinvolgerà la quasi totalità delle farmacie insistenti sul territorio regionale, comprese quelle rurali che svolgono un ruolo di presidio sociale e sanitario indispensabile soprattutto nei Comuni delle aree interne penalizzate dall’ isolamento.

Come evidenziato nel Decreto del Commissario ad Acta n. 40/2023 e ribadito dai Commissari Bonamico e Ulisse Di Giacomo "La lotta al diabete deve essere inserita in una visione orientata non solo alla cura della malattia ma anche alla promozione della salute, in conformità degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale e del Piano Nazionale di Prevenzione, e riveste rilevanza ancora maggiore in una regione come il Molise ai primi posti in Italia per numero di soggetti affetti da diabete”.

Con tale progetto, la Regione Molise intende rafforzare la capacità diagnostica della malattia anche mediante una capillare azione di informazione e sensibilizzazione affidata alle farmacie operanti sul territorio.

L'adesione alla campagna di screening è su base volontaria e gratuita; gli interessati dovranno recarsi presso la propria farmacia di fiducia dal 13 novembre al 2 dicembre, nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 9:30, a digiuno e muniti della Tessera Sanitaria.