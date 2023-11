«Il cantore dei contadini», con Mucciaccio rivive l'antologia di Jovine

PORTOCANNONE. «Che piacere ascoltare il preside Antonio Mucciaccio! Grazie per la Lezione che ci hai simpaticamente donato stasera, per il tuo importante contributo agli studi sul nostro Francesco Jovine e sul Molise». Si esprime così l'assessore alla Cultura Valentina Flocco, che stasera ha ospitato in nome e per conto dell'amministrazione comunale l'ex dirigente scolastico e cantore dell'autore guardiese.

«Il preside Mucciaccio fa parte della generazione dei nostri Maestri, coloro che ci hanno insegnato e che rimangono le nostre guide luminose. Stasera ci ha presentato il suo ultimo lavoro, Il Cantore dei Contadini che è certamente una pietra miliare nella storia della letteratura molisana ed italiana, un’opera dal grande valore storico.

Graditissimo ospite anche il prof. Luigi Pizzuto che tornerà a trovarci presto e che ha contribuito a contestualizzare gli studi del Preside e la figura di Francesco Jovine.

E la passione che mette il Preside nei suoi studi e’ contagiosa, Francesco Jovine, figlio del Molise, deve essere studiato e celebrato in quanto uno dei più grandi scrittori del novecento. Sono stata felicissima anche della presenza di tanti insegnanti e ragazzi desiderosi di approcciarsi al meglio agli studi sull’Autore.

Ci tengo particolarmente a ringraziare il Prof. Giuseppe Biscotti per essere intervenuto e Franca Sciarretta che ha interpretato divinamente il lamento funebre in morte di Luca Marano. Il sindaco, Francesco Gallo, ed io ringraziamo tutti i nostri amici e ci auguriamo che tornino presto a trovarci».

