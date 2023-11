Orchestra Magliano al Parco della Musica: che esperienza!

LARINO. Sempre più efficace e intensa l’opera di promozione e valorizzazione dei percorsi formativi dell’Istituto Omnicomprensivo Magliano di Larino, guidato dal dirigente scolastico Emilia Sacco.

Gli 80 talentuosi componenti dell’Orchestra Magliano di Larino a rappresentare la Scuola Frentana al Parco della Musica nella Sala Santa Cecilia, per assistere allo spettacolare Concerto Comique con la JuniOrchestra, diretta dal Maestro Simone Genuini. Una spericolata scorribanda fra i più svariati generi musicali partendo da celeberrimi capolavori classici, i ragazzi e le ragazze dell’orchestra sono stati coinvolti in una ridda di citazioni, commistioni, improbabili rielaborazioni, in uno scoppiettante e virtuosistico percorso musicale.

Si è passati dal jazz al tango, dall’operetta al rap, dal mambo al barocco etc, attraverso gag e incidenti, in un irresistibile crescendo di comicità. Un'esibizione eccellente di rivoluzionaria opera di didattica e diffusione della Musica. Entusiastici i commenti e le emozioni dei ragazzi che si apprestano, ora, al grande evento che aprirà la stagione natalizia di Larino. Infatti, l'instancabile team dei docenti sta “scaldando i motori” per organizzare, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Larino, un appuntamento di grande prestigio.

Ad accompagnare la compagine, già Gruppo di Interesse Nazionale e sancita come Orgoglio della Città di Larino, i proff. Roberto Di Carlo, Massimo Di Cristofaro, Marilena Franchella, Iolanda Giusti (in veste anche di Assessore alla Cultura del Comune di Larino), Irene Iaccarino, Loredana Vaccaro e il collaboratore Giuseppe Canonici.

