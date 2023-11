La festa dell'albero all'UniMol apre il decimo congresso di Legambiente

CAMPOBASSO. Si terrà a Campobasso nel prossimo fine settimana il decimo Congresso regionale di Legambiente Molise, una tappa storica per l’Associazione ambientalista che, per l’occasione, ha organizzato tre giorni di iniziative. Si parte venerdì 17 novembre presso il giardino del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise in via F. De Sanctis dove verranno messi a dimora 15 meli di specie autoctone molisane nell’ambito della campagna Festa dell’Albero di Legambiente che giunge alla sua ventottesima edizione.

La Festa dell’Albero è organizzata con il sostegno del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise ed in collaborazione con associazioni che operano all’interno dell’Ente quali AUSF Molise Associazione Studenti Forestali Molise, ASA Molise Associazione Studenti di Agraria, ed Erasmus Student Network Unimol. Anche quest’anno, grazie al progetto europeo Life Terra, gli alberi e arbusti messi a dimora durante la Festa dell’Albero contribuiranno agli obiettivi del progetto, di cui Legambiente è l’unica partner italiana, per piantare 500 milioni di alberi in Europa consentendo ai cittadini di intraprendere azioni urgenti contro la crisi climatica.

Sabato 18 novembre a partire dalle ore 9,30 appuntamento presso lo spazio espositivo della Domus della Cultura in Via Gorizia a Campobasso per l’evento “Turismo Green & Smart. Imprese e territori a confronto per la diffusione di buone pratiche in Molise”. La transizione Green del Turismo rientra nell’obiettivo più ampio di sviluppare un’Europa più sostenibile e responsabile in tutte le sue manifestazioni produttive. Un ecosistema turistico Green & Smart non solo beneficia di un ambiente più pulito e più sano, ma svolge anche un ruolo cruciale nel promuovere modelli di sviluppo sostenibili ed innovativi, contribuendo agli obiettivi condivisi di un’Europa climaticamente neutra.

L’incontro nasce per incoraggiare le imprese e i territori ad adottare pratiche verdi e migliorare la circolarità dei processi, imperativo europeo e nazionale che Legambiente Molise APS intende porre all’attenzione del sistema imprenditoriale e istituzionale regionale, offrendo anche l’opportunità di un confronto con alcune esperienze in corso in contesti produttivi e territoriali extraregionali. L’evento è realizzato in stretta collaborazione con i professori Forleo e Presenza del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise e con il patrocinio di Turismo in Molise.

Domenica 19 novembre, sempre a partire dalle ore 9,30, presso lo spazio espositivo della Domus della Cultura in Via Gorizia a Campobasso, appuntamento con l’Assemblea regionale dei soci dei Circoli di Legambiente Molise. Seguendo la traccia del Documento congressuale predisposto da Legambiente Molise, l’Assemblea sarà l'occasione per dialogare con enti pubblici, imprese e cittadini a proposito delle politiche ambientali che interessano il nostro Territorio e che s’inseriscono nel quadro della campagna congressuale che Legambiente Nazionale ha realizzato riguardo ai cantieri della transizione ecologica di cui il nostro Paese ha bisogno. A seguire saranno rinnovate le cariche associative.