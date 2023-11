A Campomarino Adele Fraracci presenta "La filosofia è donna e cosmopolita"

CAMPOMARINO. L'associazione Cum Panis, nell'ambito del calendario autunnale e invernale degli eventi culturali, ha il piacere di ospitare Adele Fraracci, autrice del libro dal titolo "La filosofia è donna e cosmopolita".

Il calendario spazia dai temi sociali e di attualità, alla storia politica e istituzionale, fino alla filosofia e ai romanzi storici.

La modalità adottata consente ai lettori e al pubblico in genere, di far propri argomenti che potrebbero apparire accademici e quindi non alla portata di tutti.

È un modo per promuovere la cultura della politica, semplicemente interessandosi della società e del contesto sociale in cui si vive.

L'incontro avrà luogo a Campomarino presso il Palazzo Norante, sabato 18 alle ore 18.