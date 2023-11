Tra mistero e leggenda, Termoli riavrà la campana di Santa Caterina

Campana a mare: il ricordo delle origine marinare a Termoli

TERMOLI. Questa mattina, nello specchio di mare tra i due trabucchi, sotto in linea d’aria al faro, su una sorta di boa galleggiante è stata installata una campana che dà rintocchi a seconda del moto ondoso.

Questa novità ha riportato alla memoria dei termolesi più vecchi la leggenda de “A cambäne de Santa Catarine “(La campana di Santa Caterina).

La leggenda racconta che, alcune centinaia di anni fa, sugli scogli nelle vicinanze dell’educandato, fu impiantata una grossa campana che, a seconda delle ondate che riceveva in caso di maltempo, suonava.

Questa campana fu bottino di guerra da parte dei Turchi nel 1556. Il peso esagerato della campana fece capovolgere la barca e la fece inabissare in mare. Tuttavia, sulla sua origine, ossia che il nome Santa Caterina fosse originato dalla posizione su uno scoglio così denominato, non è mai stato provato. In ogni caso leggenda volle che pur dagli abissi la campana non smise di far sentire i rintocchi con cui avvisava i pescatori circa i pericoli dei giorni di tempesta.

La soldataglia cercando di rompere il pesante basamento, legò con una corda i sostegni della campana all’albero maestro di una nave ma, nel momento in cui i rematori iniziarono a spingere l’imbarcazione al largo, la pesante fune si staccò con un forte boato. Il possente albero si spezzò, rovinando sugli uomini sul pontile, che non riuscirono neanche a ripararsi. In quel marasma, il basamento della campana, provato dalle forti sollecitazioni, si sgretolò e la campana, dopo alcuni secondi di silenzio a cui seguì un tonfo metallico, scomparve tra le onde. Il comandante Pyale Pasha, che aveva guidato l’assedio dalla sua nave ammiraglia, mandò alcuni uomini in perlustrazione ma la campana si era ormai adagiata sul fondale e non era più recuperabile, proprio per via del suo massiccio peso. Forse deluso per lo smacco subito, il comandante ordinò di lasciarla sul fondo e irato fece incendiare tutte le paranze catturate e il Castello Svevo, simbolo del potere cittadino. Dopo tale scempio, i turchi ripresero il mare e partirono alla volta delle isole Tremiti, che furono occupate. Vero obiettivo del sultano Solimano era infatti annetterle al suo impero poiché, nonostante fossero poco importanti strategicamente, erano considerate dei piccoli diamanti sul mare per la loro bellezza, proprio come lo furono le isole di Ischia e di Capri per gli imperatori romani, a cui gli uomini di potere sovente si ispiravano nei loro sogni di grandezza.

Tornando ad oggi la campana in mare che ha destato molta curiosità tra i termolesi, altro non è che la prova tecnica di una manifestazione che avverrà fra qualche settimana, dove appunto sarà definitivamente posata la suddetta campana. Il posto non è certo dove si vede oggi, ci sarà una vera e propria manifestazione con i curatori, un noto professionista termolese e l’artista di fama internazionale che ha curato l’estetica e il posizionamento della campana stessa. La leggenda della Campana di Santa Caterina farà rivivere a Termoli una bella storia che tra mistero e realtà ha sempre un grande fascino.

