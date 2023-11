#ilvaloredelrispetto, prefettura e Usr Molise contro le violenze di genere

CAMPOBASSO. Il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, in collaborazione con la dirigente facente funzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise Maria Luisa Forte e in vista del 25 novembre, “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha promosso per domani 16 novembre alle ore 9 presso l’istituto Pertini di Campobasso, una giornata di approfondimento sulla “Violenza di genere: aspetti normativi e psicologici”, rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia che hanno aderito al bando di concorso “#ilvaloredelrispetto”.

L’iniziativa concorsuale è stata pensata in questa provincia al fine di sensibilizzare i giovani sul fenomeno della violenza di genere e sull’importanza di diffondere la cultura del rispetto dell’altro, di favorire il dialogo e di prevenire e contrastare i comportamenti di violenza.

Il percorso formativo, già in una prima fase rivolto ai docenti degli oltre 100 studenti aderenti al concorso, sarà svolto con l’ausilio della Questura e dell’Arma dei Carabinieri di Campobasso, che hanno messo a disposizione esperti del settore e consentirà di fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi necessari per la produzione di uno slogan o di uno spot di comunicazione sociale sul tema, che saranno poi oggetto di valutazione da parte di una apposita Commissione.

Il progetto, indetto con il contributo del Parco Archeologico di Sepino e la Fondazione Molise Cultura (che metteranno a disposizione dei vincitori premi esperienziali di matrice culturale), si concluderà nel mese di gennaio con la premiazione degli studenti vincitori, alla presenza delle massime Autorità.