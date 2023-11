Marche vs Molise: a Montegiorgio una sfida epica, senza esclusione di colpi

TERMOLI. Nel 295 a.C. la battaglia delle nazioni di Sentinum vide scontrarsi i Piceni, alleati dei romani, con i Sanniti e altre popolazioni italiche. Fu uno scontro decisivo per la storia d'Italia. Ora dopo oltre 2000 anni di storia gli antenati del popolo marchigiano si trovano a fronteggiare una sfida con il Molise, terra dove il DNA sannita è ancora forte e presente.

Una sfida epica, tra serio e faceto, avrà luogo venerdì 17 novembre alle ore 21.15 presso il Salone di Palazzo Passari di Montegiorgio (FM).

Le due scrittrici Nadia Stacchiotti ed Erica Lorenzini, autrici rispettivamente dei libri "Racconti di Marche", "Tales of Le Marche", "Altri Racconti di Marche" e "Il Molise dalla A alla Z" (Giaconi Editore", si fronteggeranno in una battaglia campale: "Marche vs Molise". L'Archeoclub di Montegiorgio introdurrà il duello tra due regioni ricche di storia e testimonianze del passato, raccontate in modo originale e divertente, per incuriosire ed invitare alla scoperta di territori mai banali, anzi tutti da vivere. Modera la serata Francesca Travaglini. Ingresso gratuito.

Nadia Stacchiotti trascorre gran parte del tempo sui social network, ma è per lavoro... almeno così dice; a volte capita pure che insegni agli altri, o tenga convegni, su come utilizzare il web e i social al meglio. Nel tempo libero, quando ce l’ha, se ne va in giro per le Marche e per il mondo per poi raccontare quello che ha visto, fatto e soprattutto mangiato, nel suo blog, che guarda caso dà il titolo anche ai suoi libri.

Erica Lorenzini si occupa di marketing e comunicazione: condividere le informazioni è il suo mestiere. Ha viaggiato in giro per il mondo visitando più di 40 paesi, poi ad un certo punto ha scoperto il Molise... dove ha trovato l’amore. Decide così di raccontarlo e di far scoprire anche agli altri questa straordinaria regione.