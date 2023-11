Socialità, ambiente e vino: il weekend promosso dal Csv Molise

CAMPOBASSO. In vino veritas…et salus, il noto detto che evidenzia quanto un buon bicchiere di vino possa produrre spesso un eccesso di sincerità, è stato scelto per il prossimo evento di ActionAid Molise.

L’associazione, grazie al prezioso supporto del Csv Molise e nell’ambito del bando ‘Convegni e seminari 2023’, ha organizzato una giornata sulla sostenibilità del comparto vitivinicolo in Molise con illustri ospiti.

Domani, sabato 18 novembre, a partire dalle ore 16.30 nelle antiche cantine di Palazzo Chiarulli a Ferrazzano si svolgerà l’appuntamento patrocinato dal Comune di Ferrazzano, coordinato dalla presidente di ActionAid Maria Antonella Perrotta con l’apertura affidata al sindaco di Ferrazzano Antonio Cerio.

Seguiranno quindi gli interventi del docente dell’Università degli studi del Molise Sebastiano Di Maria su ‘Il senso della vite. Il vino in Molise tra storia e sostenibilità’, dell’agronomo Michele Tanno, che parlerà della riscoperta e della rivalutazione della coltura della Tintilia in Molise. Sarò quindi la volta del dottore Roberto De Stefano, che illustrerà il suo approfondimento sulla Tintilia, poi il nutrizionista Antonio D’Alesio si soffermerà sugli effetti che il vino produce sulla salute umana.

Seguiranno una degustazione a cura dell’enologo Francesco Iapaolo e della sommelier Sandra Palombo e un momento conviviale dal titolo emblematico ‘Tarallucci e vino’.

Tutta la serata sarà animata dagli intermezzi musicali e poetici ad opera della compagnia teatrale ‘Rumori fuori scena’ e dell’ensemble West Tintilia.

«Un convegno dedicato a chi è convinto che il vino non lo si debba semplicemente bere, - ha spiegato la presidente Perrotta -, ma conoscere, degustare, proteggere».

Domenica 19 novembre, dalle ore 9 il convegno sui temi dell’Agenda 2030 Onu sostenuto dal CSV Molise.

L’Agenda 2030 dell’Onu, quindi i precetti per la tutela di ambiente e diritti rappresentano il motore dell’evento organizzato dall’associazione Vivi Colle dell’Orso grazie al supporto del CSV Molise.

Domenica 19 novembre 2023, dalle ore 9 nella sede dell’organizzazione, in via Campania a Campobasso, si svolgerà un’interessante giornata che spazierà dai temi prettamente ecologici all’impegno che diverse associazioni profondono sul territorio per varie cause. Non mancheranno analisi tecniche sul territorio, grazie alla presenza di esperti del settore. La giornata si articolerà in due sessioni, la prima mattutina che terminerà alle 12.30 e quella pomeridiana in programma dalle 16.30 alle 19.30.

‘Il valore del volontariato tra socialità ed ambiente’ il titolo della giornata che sarà coordinata dal giornalista Pietro Tonti e che vedrà gli interventi dei presidenti delle associazioni partner di Vivi Colle dell’Orso, rappresentata da Marialetizia Maselli, quindi Lucio Fatica, al vertice del WWF Molise, Nicola Criscuoli, presidente dell’Adoc regionale e Daniele Di Cicco, presidente di Demetra.

Ognuno di loro racconterà la propria attività di volontariato.

«L’intento è contribuire a informare e stimolare la giusta consapevolezza sullo sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura – le parole di Marialetizia Maselli – e vogliamo pensare insieme proposte e progetti fattibili nella pratica. I relatori supporteranno da vari punti di vista gli argomenti collegati ai propositi dell’Agenda 2030 e di interesse nella nostra vita pratica».

Ospiti della seconda parte il biologo Lino Cirucci e il geologo Domenico Angelone. Nell’arco del pomeriggio i partecipanti saranno protagonisti di una breve visita al parco La Madonnina e nell’occasione gli ospiti, insieme al giornalista Tonti, riporteranno alcune toccanti recenti esperienze legate al Vajont.

Seguiranno gli interventi degli altri due referenti dell’Ado Mattia Cimaglia e Giuseppe Pezzente per parlare dell’uso consapevole di energia elettrica e gas.

Alle ore 16.30 poi focus sullo spreco alimentare da parte del professore Rocco Cimino.

La giornata si concluderà con una degustazione curata dall’agronomo Michele Tanno delle mele arrivate dal frutteto conservativo dell’associazione Vivi Colle dell’Orso.