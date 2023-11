"Dalle olive all'olio", i bambini dell'infanzia in visita al frantoio

PETACCIATO. Le insegnanti della scuola dell'infanzia "C. Collodi" di Petacciato, hanno proposto ai bambini, un'uscita didattica al frantoio locale, in linea con il progetto educativo-didattico "Dalle olive all'olio".

«Siamo partiti dall'osservazione diretta dell'albero di ulivo, cui hanno fatto seguito conversazioni e riflessioni guidate e, siamo giunti a vedere le fasi che occorrono per estrarre l'olio. È stata sollecita la loro capacità di osservazione e la loro curiosità durante questa piacevole esperienza nel nostro territorio. In seguito, i bambini hanno degustato l'olio extravergine di oliva, e hanno ringraziato i proprietari per gli omaggi ricevuti.

Gli obiettivi del progetto erano proprio quelli di sensibilizzare e valorizzare le risorse del territorio, rispetto della natura e dell'ambiente, sviluppare il senso di appartenenza e delle proprie tradizioni, gettare le basi di un consumo responsabile secondo i criteri dell'agenda 2030».