Al Macte Dafne Boggeri presenta "Out of the grid. Italian zines 1978-2006"

TERMOLI. Sarà presentato sabato 9 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20, al Macte di Termoli, Out of the Grid. Italian zines 1978—2006 di Dafne Boggeri.

Out of the Grid. Italian zines 1978—2006 è un volume, realizzato con il bando Italian Council XI edizione 2022, immaginato come una mappatura di quelle realtà indipendenti che dalla fine degli anni ’70 al primo decennio del 2000 si sono sviluppate sul territorio italiano attraverso l’autoproduzione di riviste amatoriali o fanzine (dall’abbreviazione di Fan Magazine).

Con una selezione di 100 progetti la pubblicazione mette in luce un ampio movimento intergenerazionale con una pluralità di estetiche, approcci stilistici e immaginari. Il lavoro di ricerca e catalogazione restituisce così una ricchezza finora inesplorata di percorsi, accomunati dalla stessa passione per le scene underground e dal desiderio di creare alternative per mezzo della musica e delle espressioni creative del periodo.

La conversazione si attiverà intorno a una sonorizzazione e due display che mostreranno materiali originali, facsimili in consultazione e apparati tecnici legati alla lavorazione del libro, in compagnia di Dafne Boggeri, artista, curatrice del progetto per SPRINT—Independent Publishers & Artists' Books Salon e O’ associazione-non profit.

Il volume di 400 pagine, in lingua inglese, curato in collaborazione con Sara Serighelli è edito da Les Presses du réel, stampato su carta Sappi, con il supporto di VANS, sarà acquistabile durante l’evento.