"Storia e Memoria in Molise", Fabrizio Nocera incontra gli studenti del liceo Jacovitti

TERMOLI. Grande attenzione e coinvolgimento da parte degli alunni del triennio del Liceo Artistico “Benito Jacovitti” di Termoli e dei docenti che oggi hanno assistito a un’importante lezione di storia, tenuta magistralmente dal professor Fabrizio Nocera e dal Presidente dell’Anpi Molise Loreto Tizzani.

L’incontro è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione della dottoressa Carmela Basile, responsabile Europe Direct Molise.

Dopo aver ripercorso le tappe che a partire dalla nascita dell’ideologia nazista e di quella fascista hanno portato al drammatico epilogo dello “sterminio finale”, lo storico ricercatore molisano si è soffermato sulla presenza dei campi di internamento proprio nella nostra regione, mostrando quanto essi siano stati luoghi strategici per la sopravvivenza degli internati proprio perché raggiunti tempestivamente dalle truppe alleate durante la liberazione, a differenza di quanto accadde nel nord Italia.

Vinchiaturo, Bojano, Agnone, Isernia, Casacalenda e Bonefro, dopo l’ingresso dell’Italia in guerra, erano stati individuati, erroneamente, come luoghi non significativi dal punto di vista bellico, quindi sedi ottimali per internare gli ebrei stranieri, intere comunità di sinti e rom e persone politicamente scomode. Fortunatamente, l’arrivo degli alleati e la resistenza dei partigiani, la cui presenza è stata determinante anche in Molise, come ha ricordato il professor Tizzani, hanno permesso agli internati di fuggire e mettersi in salvo.

L’ascolto delle storie e di alcune testimonianze dei detenuti all’interno dei campi molisani, ha destato profonda commozione e partecipazione da parte degli studenti, che, con questo incontro, hanno iniziato un percorso facente parte di un progetto più ampio, che coinvolge l’intero Istituto di Istruzione Secondaria “E. Majorana” di Termoli nell’ambito della disciplina trasversale dell’Educazione Civica. Il progetto, curato dalle docenti Antonietta Primiano, Donatella Pellegrino e Giulia Presutto, ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la trattazione della complessa vicenda della Shoah come unicum e come monito per la costante difesa dei diritti umani e prevede un approfondimento della conoscenza storica del territorio locale, con la speranza che le generazioni future non restino indifferenti dinanzi alla disumanità di cui, purtroppo, l’uomo è capace.

