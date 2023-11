"La filosofia è donna e cosmopolita", Adele Fraracci appassiona a Palazzo Norante

CAMPOMARINO. L'associazione culturale Cum Panis, per voce del presidente Nicola Occhionero, ringrazia Adele Fraracci per il suo magistrale intervento, nell'ambito della presentazione del libro dal titolo "La filosofia è donna e cosmopolita", in scena sabato sera a Palazzo Norante.

«Capace di permeare limiti o barriere culturali e di trasmettere tanta passione, pur trattando argomenti che sono considerati elitari e improduttivi dalla non-cultura consumistica e speculativa delle società liberali e liberiste in economia.

L'autrice esercita inconsapevolmente il fascino dell’intellettuale, ma senza ambiguità o fini reconditi e invita gli astanti a diventare interlocutori.

A margine della presentazione, il cantautore molisano Luigi Farinaccio, ha fatto dono ai partecipanti della sua poesia.

Ringraziamo l’Istituzione Cultura per l’ospitalità e il pubblico molto partecipativo e predisposto all’argomento».