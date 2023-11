La scuola come palestra di democrazia, alla Brigida il Parlamentino degli studenti

TERMOLI. Seduta di insediamento mercoledì 22 novembre per il Parlamentino degli studenti della Brigida. Alle 11, presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo di via Cina a Termoli, ci sarà la cerimonia di proclamazione degli eletti.

Ospiti: Vincenzo Musacchio, presidente e direttore scientifico dell’Osservatorio Antimafia del Molise, gli assessori all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Termoli, rispettivamente Silvana Ciciola e Michele Barile.

Ad aprire i lavori il dirigente scolastico, il prof. Francesco Paolo Marra, che ha fortemente scommesso su questo ‘esercizio di democrazia’ che ha visto protagonisti gli studenti della Secondaria di primo grado ed un gruppo di alunni della Primaria, sapientemente guidati dalle insegnanti Teresa Amicone, Donatella Servillo e Giuseppina Zerrilli, che hanno raccolto il testimone del prof. Alessandro Di Palma.

Dopo l’elezione dei sindaci - uno per ogni classe e componenti di diritto del Parlamentino – tutti i ragazzi che sono risultati secondi eletti si sono organizzati in partiti (4 per la precisione) ed avviato una campagna elettorale culminata con le consultazioni del 13 novembre, una sorta di election day in cui tutti gli studenti della secondaria di primo grado hanno espresso il proprio voto.

Questo il responso delle urne: 23 sindaci costituiranno la Camera dei Sindaci e 11 vice comporranno la Camera degli Eletti.

Mercoledì è in programma la prima seduta e per l’occasione saranno illustrate anche le funzioni e le attività che il Parlamentino, porterà avanti nel corso dell’anno scolastico.