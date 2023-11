A Montenero torna l'appuntamento "Un albero per ogni nato"

MONTENERO DI BISACCIA. Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, l’evento dedicato alla natura e all’ambiente che prevede la donazione di un albero ai genitori di tutti i bambini nati nel 2022.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Montenero di Bisaccia, in collaborazione con il Vivaio Forestale “Le Marinelle” dell’Arsarp, l’Associazione la Bottega degli Incanti e il locale Istituto Omnicomprensivo, si terrà sabato 25 novembre alle ore 11, presso il Parco Giochi “Il magico mondo di Tecla”, nella zona belvedere in Piazza della Libertà.

“L’iniziativa – spiega l’assessore comunale con delega all’Ambiente, Fiorenza Del Borrello – mira a donare un piccolo albero ai genitori dei bimbi nati nel 2022, con l’auspicio che le mamme e i papà possano trasferire ai propri figli l’amore per la natura e l’ambiente, attraverso la cura delle piccole piante che nel frattempo saranno messe a dimora e accudite con la dovuta attenzione.

Vi aspettiamo quindi sabato 25 novembre presso il parco giochi in Piazza della Libertà, zona belvedere, per vivere insieme questo bel momento di festa, che si svolgerà in contemporanea anche a Mafalda e Tavenna”.