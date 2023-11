La giornata sui diritti dell'infanzia spiegata dai bambini

NUOVA CLITERNIA. Gli alunni della pluriclasse 3^-4^-5^, della scuola primaria di Nuova Cliternia, dopo un colloquio guidato inerente all'importanza rivestita dalla Giornata sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, celebrata ieri, lunedì 20 novembre, hanno espresso opinioni e riflessioni personali mirate alla comprensione didattico-educativa del messaggio che le docenti volevano trasmettere con le attività proposte.

I bambini sono stati impegnati in un lavoro di gruppo in cui si chiedeva di scrivere collettivamente un elaborato attraverso il quale spiegare ciò che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rappresenta ed esporre i motivi secondo cui è fondamentale garantire che questo documento venga rispettato ed applicato nelle varie nazioni. Inoltre, tramite la scelta e la realizzazione di rappresentazioni grafiche, hanno ideato un cartellone e dei prodotti artistici che sottolineassero l'insegnamento da voler trasmettere in occasione di questa data d'importanza cruciale per il mondo dei più piccini.

Nelle varie fasi della progettazione e al termine della stessa, gli alunni hanno palesato interesse ed entusiasmo per le attività didattiche ed hanno dimostrato di aver compreso lo scopo educativo che questo lavoro interdisciplinare mirava a raggiungere. Diventa palese quanto l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole sia essenziale al fine di stimolare i bambini alla riflessione su tematiche di grande valenza didattico-formativa.

Galleria fotografica