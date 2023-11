Giornata ecologica al Boccardi-Tiberio

TERMOLI. Si svolgerà martedì 21 novembre 2023 a partire dalle ore 9, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi” di Termoli, l’evento dal titolo “Sosteniamo la Natura”.

Nel corso della manifestazione, che celebra tra le altre cose la Giornata nazionale degli Alberi, si parlerà di ecologia, riciclo e sostenibilità.

Protagonisti saranno gli studenti delle classi seconde e in particolare gli alunni del corso sperimentale quadriennale a indirizzo Transizione Ecologica e Digitale.

La giornata sarà scandita da tre momenti.

Ai saluti del dirigente scolastico, professoressa Concetta Cimmino, e dei rappresentanti delle Istituzioni (sindaco del comune di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, e degli assessori del comune di Termoli Rita Colaci e Silvana Ciciola) seguirà il convegno durante il quale interverranno:

la referente provinciale dell’associazione Plastic Free, Flavia del Cioppo, l’arch. Antonio Alessandro Valerio dell’Azienda Fibre di Isernia (Da rifiuti a risorse, un modello unico e inedito di filiera made in Molise – capi con fibre tessili riciclate) e il dott. Fausto Di Stefano dell’Azienda Ecoctrl (tecnologia pro-attiva: controlliamo il sistema del rifiuto, guidati dall’ecologia e dalla ricerca di equità. Miriamo alla solidarietà collettiva).

A partire dalle ore 10.45 si aprirà la seconda parte della giornata durante la quale, guidati dal Comitato cittadino “Più alberi”, si procederà alla piantumazione di alcune piante nel cortile dell’Istituto.

Terminata la seconda fase, alle ore 11.30 si farà ritorno in Sala Vittoria per la presentazione, da parte degli studenti, dei progetti realizzati e per le conclusioni.