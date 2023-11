Don Benito: «La parola di Dio ci dia la possibilità di andare sempre oltre»

L'intervista a don Benito Giorgetta

TERMOLI. Nella sala del cinema "Oddo" di Termoli è stato presentato il nuovo libro di don Benito Giorgetta dal titolo "Adagiarsi nella volontà di Dio Padre e Madre – considerazioni strabiche sul vangelo domenicale e festivo Anni A B C". L’incontro è stato moderato dalla giornalista Dalila Catenaro.





La vendita di questo testo è finalizzata al finanziamento del pellegrinaggio della Madonna di Fatima che avverrà a Termoli, presso la parrocchia di San Timoteo, dal 27 aprile al 5 maggio 2024.

Il testo è particolarmente indicato per tutti coloro che, fedeli e catechisti, religiosi, sacerdoti e laici vogliono approcciarsi alla Parola di Dio domenicale avendo a loro disposizione il testo integrale del vangelo e le "considerazioni strabiche" in esso contenute.

«E' una raccolta- chiarisce don Benito- è frutto di un lavoro già fatto perché ogni domenica scrivo un articolo su TermoliOnLine e PrimoPiano. Questa è la terza trilogia, dopo tanti svariati anni che vivo questo compito, questo desiderio di voler raccontare la parola di Dio in una maniera semplice e immediata e facilmente percepibile. La parola di Dio deve venirci a trovare lì dove noi siamo, perché ci dia la possibilità di andare sempre oltre».

La prefazione del volume è curata dal Cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. «È sempre bene chiarire – si legge nella presentazione – che lo scopo di questo testo, non vuole essere un'esegesi, ma semplicemente un'occasione, una pausa, per aiutare ad entrare nella ricchezza della parola di Dio domenicale e festiva. Scritto per essere destinato a coloro che leggono il giornale cartaceo, che si informano attraverso i siti, dona, con tutti i limiti, la possibilità, per chi vuole, di non partecipare anonimamente alle liturgie assembleari. Avendo avuto l'accortezza di riportare, integralmente, il vangelo proposto di domenica in domenica e nelle festività che la liturgia ci dona di poter vivere, può essere consultato per conoscere previamente la parola che verrà proclamata nell'assemblea che si riunisce e celebra. Mentre il vangelo è proposto nella sua integralità gli altri brani della parola di Dio, escluso il salmo responsoriale, vengono solo citati».

Don Benito ha spiegato anche perché Vangelo strabico. Lo strabismo è un difetto oculare, ma pastoralmente è auspicabile perché indica l'intenzione di porre un occhio sulla Parola di Dio e uno sulla realtà di ogni giorno. Il Vangelo è fatto per depositarsi nei solchi del nostro quotidiano.

"Lo strabismo è una malattia, un difetto degli occhi- ha detto il vescovo De Luca- ma qui è una provocazione perché evoca un processo. C'è un altro sguardo per vedere la realtà che viviamo. Qual è il significato della realtà che viviamo? Con la Parola di Dio noi ne accogliamo il senso. La Parola è la conseguenza dell'incarnazione del Signore. La sua eredità".

Il Cardinale Mario Grech, segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, autore della prefazione, scrive: "... Mi colpisce il titolo di questa pubblicazione: Adagiarsi nella volontà di Dio Padre e Madre. È un titolo sanamente provocatorio, che ben si addice ai contenuti dei commenti evangelici proposti”. Il resto del programma nell’incontro ha visto il saluto del sindaco di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, gli interventi di Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana – Vatican News e di Gianfranco De Luca, vescovo della diocesi di Termoli-Larino.





"Questo testo è un incontro- ha detto Menichetti- una storia d'amore che Dio dà per l'umanità. Qui si piantano due ancore, una in terra e una in cielo. È una storia di amicizia di Dio nei confronti dell'uomo".

