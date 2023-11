Incontri d’Autore”, la poetessa termolese Francesca Fiori presenta "Le nutrici"

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’Autore”, la poetessa termolese Francesca Fiori presenta il suo libro “Le nutrici” (Edizioni All Around), mercoledì 22 novembre alle ore 18 presso la Libreria Fahrenheit, in Via Cina 34.

Il metro delle poesie raccolte ne “Le nutrici” è libero, la dimensione sonora è prepotente. La condizione dell’inconsistenza, l’inquieto sentire, l’abbandono e la rabbia sono le atmosfere di questa raccolta poetica, alla quale la terra desolata della provincia molisana fa da sfondo. I testi interpellano le figure da cui l’autrice tratto nutrimento, dalle e delle quali ho assunto la forma, ma più intimamente interrogano l’essenza di un femminile frammentato e frammentario, da sempre in conflitto con sé e con il resto. Il tema dell’andare risuona per contrasto con la restanza. La madre nutriente diventa simbolo di un tramandare a mezza voce di destini furiosi e incessanti. Questa raccolta contiene forme e colori di un paesaggio emotivo disabitato e sovraffollato insieme. Le nutrici, attraverso l’indagine e la ricostruzione del dolore identitario, raccoglie un’eredità crudele e ne fa piedistallo di grazia.

Francesca Fiori, termolese, è campionessa regionale di Poetry Slam, ha rappresentato la zona Abruzzo-Molise alle finali nazionali di Rimini nel settembre 2023, è stata finalista al Concorso Guido Gozzano 2023 e ha vinto il premio All Around al Lunatika Poetry Slam 2023. Modera l’incontro la giornalista e curatrice dell’Aut Aut Festival Valentina Fauzia.