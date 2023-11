In Cattedrale l'omaggio alla "Virgo Fidelis"

Virgo Fidelis in Cattedrale

TERMOLI. Celebrata a Termoli, in cattedrale, la “Virgo Fidelis”, Celeste Patrona dell’Arma. In cattedrale la messa è stata officiata dal vescovo Gianfranco De Luca e monsignor Gabriele Mascilongo.





Cerimonia partecipata e sentita sia dal personale dell'Arma in servizio che quello in congedo. La cerimonia ha visto la partecipazione di Autorità civili e militari locali, delle associazioni combattentistiche, di rappresentanti delle amministrazioni comunali di Termoli e dei Comuni del circondario ricadenti nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di via Brasile, quest’ultima rappresentata nella circostanza dal Comandante Maggiore Alessandro Vergine e da una nutrita rappresentanza di militari dell’Arma Territoriale nonché della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Un ringraziamento va sicuramente tributato a tutti i cittadini che hanno avuto il piacere di condividere questo momento particolare con la Benemerita locale ed un pensiero davvero speciale va rivolto a tutti i familiari dei caduti dell’Arma, oggi rappresentati personalmente da vedove e da orfani di militari purtroppo non più tra noi.

Preghiera del Carabiniere

Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d'Italia, a Te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore!

Tu che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice con il titolo di "VIRGO FIDELIS".

Tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la Patria nostra.

Tu accompagna la nostra vigilanza,

Tu consiglia il nostro dire,

Tu anima la nostra azione,

Tu sostenta il nostro sacrificio,

Tu infiamma la devozione nostra!

E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare, con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen!

