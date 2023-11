Ilmuroinvisibile presenta il primo "Caffè Sociale" a Rotello

ROTELLO. L'Associazione Ilmuroinvisibile ODV, in collaborazione con il Consultorio Familiare di Campobasso, è lieta di annunciare il Primo Caffè Sociale a Rotello, dedicato al tema "Giovani e Affettività", che avrà luogo il 24 novembre 2023.

Il Caffè Sociale rappresenta un momento di condivisione e confronto, dove i partecipanti, gustando un caffè o tisana accompagnati da biscotti e dolcetti, si immergono in una piacevole atmosfera di dialogo. In questa edizione, l'Affettività sarà il filo conduttore, e i partecipanti saranno guidati nella riflessione da esperti nel campo.

Questa iniziativa, che si articola in due momenti distinti, inizia con un incontro dedicato a tutti i ragazzi dai 14 anni in su, seguito da un secondo momento aperto a un pubblico più vasto dalle 18.30 in poi presso il centro ricreativo Ninì Larciprete, sito presso l'Oratorio don Luigi Marcangione, via carriera snc.

Durante queste piacevoli ore di convivialità, si affronteranno tematiche cruciali legate all'affettività, alle malattie sessualmente trasmissibili, all'aborto e alla contraccezione. Un'opportunità per imparare, condividere e approfondire la consapevolezza su questioni importanti della vita quotidiana.

Il Caffè Sociale non è solo un momento di relax, ma un'occasione per creare legami e arricchire la propria comprensione su temi di rilevanza sociale. L'Associazione Ilmuroinvisibile ODV invita tutti coloro che desiderano partecipare a unire le forze per costruire una comunità informata e solidale.

Al termine della serata sarà possibile ritirare attestato di partecipazione, che andrà prevpreventivamente richiesto'ingresso, comunicando i propri dati.