Riciclo del vetro, studenti della "Oddo-Bernacchia" a lezione dalla Rieco Sud

TERMOLI. Secondo appuntamento nelle scuole secondarie di primo grado di Termoli per parlare del vetro e dell’importanza del suo riciclo. Nella mattinata di oggi martedì 21 novembre, la Rieco Sud ha incontrato 60 studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Oddo Bernacchia.

Nel corso dell’evento, gli studenti hanno assistito a una lezione sull’economia circolare dei rifiuti e in particolare sul riciclo del vetro tenuta dall'esperta Monica Fattore. Successivamente hanno partecipato attivamente con lo svolgimento di un’attività ludica, volta a testare la loro preparazione e conoscenza sul mondo dei rifiuti. L’ultima parte della mattinata ha lasciato spazio alle numerose domande degli studenti, i quali hanno dimostrato interesse e curiosità sull’argomento.

Ricordiamo che l’iniziativa – incentrata sull’economia circolare del vetro – nasce con l’obiettivo di promuovere la raccolta differenziata, informare sul valore del vetro e sulle potenzialità ambientali del riciclo di tale materiale tramite la diffusione di buone pratiche e comportamenti virtuosi, per sensibilizzare gli adulti di domani sulle corrette pratiche per il decoro ambientale.

L’assessore all’Ambiente Rita Colaci dichiara: “Il vetro è un materiale straordinario che può essere riciclato all'infinito senza perdere qualità. La nostra campagna mira a cambiare questa prospettiva, coinvolgendo attivamente le scuole come luoghi privilegiati per promuovere la consapevolezza e l'azione. L'obiettivo è duplice: educare i giovani sulle pratiche sostenibili e allo stesso tempo coinvolgere le famiglie e la comunità nel processo di cambiamento. Siamo consapevoli che il cambiamento di abitudini richiede tempo, ma siamo fiduciosi che, attraverso la collaborazione di tutti, possiamo fare la differenza.” Ringraziamo per l'accoglienza e la disponibilità la dirigente scolastica Rosanna Scrascia e i docenti Giovanni Petrone, Maria Teresa Speranza, Sabina Scarcelli e Maria Cannarsa.

Galleria fotografica