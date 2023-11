Festa dell'albero, i bambini abbelliscono piazza Skanderbeg

PORTOCANNONE. «Oggi in occasione della festa dell’albero abbiamo pensato bene di portare i nostri bambini in Piazza Skanderbeg, insieme a loro abbiamo abbellito con fiori ed alberi la nostra meravigliosa piazza.

Il rispetto per la natura e l’importanza di tutto ciò che ad essa appartiene, sono sicuramente gli elementi essenziali su cui batterci per vivere in un ambiente migliore, ed è proprio su questo che dobbiamo educare le future generazioni.

Le manifestazioni come quella odierna, in stretta collaborazione con la scuola, fanno sì che diventi sempre più forte quel rapporto collaborativo e costante che deve esserci tra Amministrazione Comunale e mondo scolastico locale, su questo sono convinto che stiamo giocando a pieno la nostra partita con risorse e impegno quotidiano.

A conclusione abbiamo offerto ai nostri bambini una piccola merenda, con succo e pane e nutella.

Grazie a quanti hanno collaborato per l’organizzazione di tutto ciò, le ottime idee devono essere necessariamente accompagnate da chi materialmente realizza le stesse, con impegno e passione!». Il sindaco Francesco Gallo.

