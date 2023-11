Ecologia, riciclo e sostenibilità: gli studenti del Boccardi sostengono la natura

"Sosteniamo la natura", l'intervista a Maria De Gaetano e Flavia Del Cioppo

TERMOLI. Questa mattina presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi” di Termoli, si è tenuto l’evento dal titolo “Sosteniamo la Natura”.





Nel corso della manifestazione, che celebrava tra le altre cose la Giornata nazionale degli Alberi, si è parlato di ecologia, riciclo e sostenibilità.





Protagonisti sono stati gli studenti delle classi seconde e in particolare gli alunni del corso sperimentale quadriennale a indirizzo Transizione ecologica e digitale. La giornata è stata scandita da tre momenti. Fondamentali. Dopo i saluti del vice dirigente scolastico professor Tommaso Guerrera, assente per motivi istituzionali la dirigente professoressa Concetta Cimmino, degli assessori del comune di Termoli Rita Colaci e Silvana Ciciola è stato aperto il convegno con gli interventi della referente provinciale dell’associazione Plastic Free Flavia Del Cioppo, le referenti regionali Maria De Gaetano ed Erika Pellilli, L’architetto Antonio Alessandro Valerio dell’azienda Fibre di Isernia ha spiegato il tema “Da rifiuti a risorse, un modello unico e inedito di filiera made in Molise – capi con fibre tessili riciclate”, spiegando come i rifiuti possano trasformarsi in risorse venendo reimpiegati e utilizzati addirittura per produrre fibre tessili riciclate. Ha quindi parlato di una serie di esempi di reimpiego portati avanti proprio dall’azienda molisana che da un due anni è quotata in borsa grazie al progetto Res (Recupero Etico Sostenibile).

Mentre il dottor Fausto Di Stefano dell’azienda Ecoctrl il tema della “Tecnologia pro-attiva: controlliamo il sistema del rifiuto, guidati dall’ecologia e dalla ricerca di equità. Miriamo alla solidarietà collettiva”, nel suo intervento ha offerto una panoramica su una delle aziende più virtuoso del territorio in tema di ecologia.





La seconda parte della mattinata si è aperta con i rappresentanti del comitato cittadino “Più alberi”, si è proceduto alla piantumazione di alcune piante nel cortile dell’Istituto.

Terminata la terza fase, alle ore 11.30 si è fatto ritorno in Sala Vittoria per la presentazione, da parte degli studenti, dei progetti realizzati.





Le conclusioni sono state affidate ai rappresentanti delle classi seconde che hanno mostrato i risultati sulle loro ricerche e sui progetti portati avanti su sostenibilità e riciclo e sulle problematiche che attanagliano la città di Termoli. Alcuni realizzati in classi trasformate in “imprese”, i progetti hanno visto la partecipazione attiva dei più giovani che hanno saputo unire competenze digitali, ma anche pratiche, arrivando addirittura a realizzare prototipi, con materiale di riciclo, come il simpatico appendi occhiali ottenuto da tappi di bottiglia, o il calciobalilla ottenuto dal reimpiego di scatole, stecche e mollette. Infine, la proiezione di un escape room focalizzata sul riciclo, la condivisione di un lavoro interattivo sull’agricoltura biologica e sulla Termoli del futuro.

Un ringraziamento per la disponibilità e l’organizzazione ai docenti Rossella Travaglini, Antonietta Maria Ardanese, Francesco Di Falco.





Alle 11.00, in contemporanea agli altri Istituti del territorio, anche al “Boccardi” è stato celebrato un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidi.

Galleria fotografica