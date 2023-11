"Una porta sul futuro", a San Martino premiati gli studenti meritevoli

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è svolta presso la sala consiliare del comune di San Martino in Pensilis la terza edizione di “Una porta sul futuro”, la cerimonia di premiazione delle eccellenze, che ha visto protagonisti 4 studenti per la votazione ricevuta all’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione nell’anno scolastico 2022-2023; un momento davvero importante, non solo per i ragazzi, che hanno intrapreso un nuovo percorso scolastico, ma anche per tutta la comunità.





Infatti, il Sindaco, Giovanni Di Matteo ha definito questa iniziativa, fortemente voluta da tutta l’Amministrazione comunale, il cavallo di battaglia della scuola di San Martino che ormai da tre anni fa da apripista a tutti i vari eventi organizzati dall’ Istituto John Dewey. Questo premio-ha proseguito il Primo cittadino- ha lo scopo di mettere in prima linea l’impegno, il talento e la creatività dei ragazzi e quindi di sovvertire le ultime tendenze e le dinamiche che avvengono nella nostra società e nei nostri contesti, dove spesso non vengono messi in luce i modelli positivi. La motivazione è altresì quella di preservare le proprie radici e di creare un legame sempre più forte con il territorio, del quale i giovani sono la risorsa e la ricchezza più importante.

La cerimonia, alla quale erano presenti oltre al Sindaco, il Dirigente Scolastico Immacolata Lamanna il Vicesindaco Tiziana D’Adderio, il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Zio, l’Assessore alla cultura Antonella Di Lillo, taluni alunni in rappresentanza delle classi III della Scuola Secondaria di Primo grado con le loro insegnanti e le famiglie degli studenti premiati, è stata aperta da alcuni ragazzi dell’Orchestra dell’Istituto John Dewey, cha hanno eseguito l’Inno alla gioia di Beethoven.

Dopo aver salutato tutti i presenti il Sindaco, per rimarcare l’importanza dei modelli positivi, ha scelto di ospitare a questo evento, il cui il filo conduttore è l’eccellenza, due talentuose sorelle del posto: le ricercatrici Sara e Marialuisa Perrotta che, dopo la laurea e il dottorato di ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma, oggi lavorano presso l’ospedale Neuromed di Pozzilli, riuscendo tuttavia a mantenere ben saldo il legame con il loro paese natio. Le due giovani ricercatrici nel loro intervento hanno sottolineato l’importanza di seguire la propria passione e di amare lo studio perché ti può portare ovunque, senza però dimenticarsi mai delle proprie radici; «Tornare a casa oggi è bello» - ha voluto sottolineare Marialuisa – «Ed è ancora più bello vedere un Paese che organizza questi eventi, simbolo di un sistema che funziona e che sorregge i suoi giovani talenti». Dopo aver ringraziato le sorelle Perrotta per la loro testimonianza e per il messaggio importante che hanno trasmesso ai giovani presenti in platea, il Sindaco ha sottolineato che la volontà del comune di San Martino in Pensilis di mettere al centro i valori positivi, quali l’impegno, la conoscenza, lo studio, sarà una costante che lo accompagnerà per sempre. Ha poi ribadito ai ragazzi l’importanza di costruirsi una propria identità culturale e di lavorare con costanza e coraggio per realizzare i propri sogni.

Dopo aver ascoltato il brano “La vita è bella”, eseguito magistralmente dai docenti di strumento presenti all’evento, vengono chiamati dal Sindaco i ragazzi per la premiazione. A consegnare le borse di studio, accompagnate da una pergamena e da una targa celebrativa con l’effige di San Martino, realizzata dal maestro orafo Michele Di Claudio, oltre al Primo cittadino, anche le sorelle Perrotta. Di seguito gli studenti premiati: Bucci Giuseppe, De Santis Lorenzo, Plescia Rita e Tanga Diego.

Due i ragazzi premiati dalla scuola per la partecipazione ai giochi matematici di Palermo.