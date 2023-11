Festa dell'albero e rispetto della natura per gli alunni di San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Anche quest’anno gli alunni dell’Istituto Comprensivo John Dewey di San Martino in Pensilis, con i loro insegnanti hanno preparato tante iniziative, culminate nella mattinata del 21, per celebrare la Festa dell’Albero. Un'occasione privilegiata per porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e per l’ambiente, infatti questa giornata ci ricorda che gli alberi, pur non potendo gridare o muoversi, hanno molto da dirci e da insegnarci.

La ‘Festa dell’Albero’ inoltre sposa pienamente l’intenzione forte dell’Istituto Comprensivo di creare continuità tra gli ordini di scuola e collaborazione con il territorio. Presso l’Auditorium della scuola Primaria, gli alunni delle classi prime della Secondaria di Primo grado attraverso poesie, racconti mitologici, ricerche hanno dato corpo e sfondo ad una festa nella quale non sono mancati approfondimenti di carattere scientifico, culminati nei coloratissimi pop-app. Gli alunni hanno presentato alla platea, composta dai loro genitori e parenti, nonché dagli studenti delle classi seconde e terze, con i relativi docenti, tutte le varie produzioni artistiche, accompagnati dai bravissimi ragazzi del coro e dell’orchestra dell’Istituto che hanno eseguito brani a tema. I ragazzi dei plessi dell’Infanzia e della Primaria, invece, oltre a canti e filastrocche e alla realizzazione di manufatti con materiale riciclato, si sono dilettati nella piantumazione di alcuni alberi nel giardino della scuola, perché festeggiare gli alberi significa, innanzitutto, tutelarli e prendersene cura, celebrandone il loro indispensabile contributo alla vita. Questa giornata di festa e queste piantumazioni ben si inseriscono nel progetto di risistemazione e valorizzazione del giardino della nostra Scuola, che vedrà anche la realizzazione di nuovi e stimolanti ambienti di apprendimento per l’outdoor education. Grande soddisfazione nelle parole del Dirigente scolastico Immacolata Lamanna.

«Oggi è stata una di quelle pagine di scuola intense e produttive, diversa rispetto alle altre perché ricca di grandi valori educativi»; infine non potevano mancare i suoi complimenti a tutti i ragazzi perché, attraverso i loro lavori, hanno mostrato una grande sensibilità, attenzione e cura nei confronti degli alberi. La mattinata ha offerto anche spunti di riflessione, infatti è stato rispettato il minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin, seguito dal brano di Ermal Meta “Vietato morire”; forse se cercassimo di diventare più simili agli alberi si compirebbe una rivoluzione gentile e silenziosa, ma fondamentale per la nostra vita. I ragazzi del John Dewey sono di sicuro sulla strada giusta.