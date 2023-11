"Un regno di luci", il programma delle luminarie di Larino

LARINO. Si accendono la magia del Natale a Larino. "La città si trasforma in un incantevole regno di luci! Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza unica", scrivono sulla pagina Facebook gli organizzatori.

Le date ufficiali della “Magia di Luci" 2023/2024: 8-9-10-16-17-26-27-29-30 dicembre e 1-5-6 gennaio. Ricco il programma che vede l'inaugurazione l'8 dicembre a partire dalle ore 17. In tutte le date, gli ospiti potranno ammirare l'arrivo di Babbo Natale in slitta, le luminarie artistiche, spettacolo di luci in piazza Duomo, mercatini di hobbistica, artigianato e prodotti tipici, villaggio di Babbo Natale, personaggi e folletti, street food, piatti tipici e prodotti natalizi, artisti di strada, pista di pattinaggio, carillon vivente e la casa del Grinch.

Il 26 ci sarà la calata di Babbo Natale e il 6 gennaio l'arrivo della Befana.