Formazione politica, al via il secondo ciclo d'incontri

TERMOLI. Si svolgerà sabato 25 novembre, dalle ore 9 alle ore 12, presso la sala del centro pastorale “Ecclesia Mater” in piazza Sant'Antonio, il corso formativo in presenza non deontologico "La cronaca parlamentare e la giurisdizione nel costituzionalismo contemporaneo", d'intesa con il Comitato San Timoteo di Termoli.

Presenti il dottor Andrea Nasillo consigliere Odg Molise, il professor avvocato Giovanni Di Giandomenico discuterà il tema "Il giornalista e la cronaca parlamentare", il professor Marcello Paradiso, "La politica come strategia di sviluppo sociale", e il professor Marco Olivetti: Politica e giurisdizione nel costituzionalismo contemporaneo.

Il corso si propone di approfondire le tematiche legislative come la formazione di una legge regionale e nazionale ed affrontare temi di natura tecnico-scientifico, e tutto ciò che ha a che fare con la gestione della Cosa Pubblica; dall’atto amministrativo, alle leggi sull’accesso agli atti ed il procedimento amministrativo.