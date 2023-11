Ali per la vita: prevenzione a favore di minorenni a rischio

TERMOLI. Può accadere, anche all’inizio del percorso di vita, di smarrirsi, non riuscendo a trovare la forza interiore per far fronte a nuove sfide, rese ancor più complesse dall’assenza di guide autorevoli e sicure o da altre forme di povertà educativa. Un servizio territoriale di supporto psicologico rivolto a minorenni a rischio può offrire nuove opportunità di ascolto e integrazione, mediante interventi non ambulatoriali come i gruppi di parola, le esperienze immersive in contesti naturali, lo sport e la formazione: “ali per la vita”, appunto, nuovi strumenti e competenze per riprendere un volo sicuro, per tornare a guardare un orizzonte più limpido, per esplorare il proprio mondo di possibilità a una distanza di sicurezza. La cooperativa sociale Kairos avvia questo percorso per prendersi cura di giovani che sono in attesa di spiccare un nuovo volo.

«Ciao! La cooperativa sociale Kairos ha avviato una raccolta fondi per un progetto di prevenzione del disagio adolescenziale rivolto a minorenni a rischio della regione Molise. Il fondo raccolto sarà interamente devoluto per interventi e servizi psicologici gratuiti che saranno attivati nel 2024 in collaborazione con Enti e servizi territoriali sulla base di Accordi operativi.

Potrai sostenere il progetto con una donazione libera accedendo al seguente link

Grazie per quanto potrai fare! Kairos Cooperativa sociale Onlus - Termoli».