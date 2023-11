Neuromed e Lilt insieme per "Campagna nastro blu"

POZZILLI. La Fondazione Neuromed promuove insieme alla LILT Molise, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Isernia, il convegno dal titolo “Salute e benessere: sport, alimentazione e cancro” che si terrà sabato 25 novembre, a partire dalle ore 9.00, in ricordo di Giovanna De Luca, presso l’Auditorium Marc Verstraete del Parco tecnologico dell’Istituto di Pozzilli, in via dell’Elettronica.

Con la responsabilità scientifica dei dottori Alba Di Pardo, presidente LILT Isernia e Genetista Neuromed, ed Ettore Rispoli, Responsible Research Hospital, saranno presenti numerosi esperti che si confronteranno sui corretti stili di vita, l’alimentazione e lo sport nel paziente oncologico.

L’evento nasce dalla necessità di approfondire l’importante legame tra lo stile di vita, la nutrizione e la prevenzione del cancro. In un’epoca in cui questa patologia è una delle principali sfide per la salute globale, comprendere come lo sport e una corretta alimentazione possano influenzare positivamente la prevenzione e l’assistenza ai pazienti è cruciale.

Questo evento mira a fornire una piattaforma di conoscenza e condivisione per esperti del settore medico, nutrizionisti, atleti e appassionati di sport. Saranno affrontati argomenti chiave come l’effetto benefico dell’attività fisica nella prevenzione del cancro e nel supporto alle terapie, l'importanza di una dieta equilibrata e ricca di nutrienti nella gestione e prevenzione della malattia.

L’incontro, inoltre, intende favorire la creazione di una rete di professionisti e individui interessati a promuovere la salute attraverso l’adozione di stili di vita attivi e alimentari sani, fornendo un ambiente stimolante per la condivisione di idee e la collaborazione iniziative future.

Alla campagna ‘Nastro Blu’ del mese di Novembre della LILT aderisce anche l’I.R.C.C.S. Neuromed con la promozione di visite gratuite urologiche presso il Centro Uomo presente nella Clinica di Pozzilli, per la prevenzione dei tumori maschili.

L’incontro di sabato rientra nella formazione continua in medicina (ECM) valevole per i crediti formativi nelle professioni sanitarie.