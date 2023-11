Un campione del mondo di panettone classico, Michele Pirro ospite dell'Alberghiero

TERMOLI. Fresco, freschissimo campione del mondo del panettone classico. Michele Pirro protagonista questa mattina all’istituto alberghiero di Termoli, dove il pasticciere top ha portato la sua recentissima esperienza, maturata il 19 e 20 novembre al contest denominato: “Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo Fipgc 2023”, il mondiale dedicato al grande lievitato da ricorrenza per antonomasia, protagonista di ogni festività natalizia organizzato e realizzato dalla Fipgc - Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria; oltre che medaglia d'argento sulla categoria Innovativo.

Il Contest internazionale si è tenuto presso Gustus Salone Professionale Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia, nel complesso fieristico della Mostra d'Oltremare a Napoli nei giorni 19 e 20 novembre 2023.

Per la categoria panettone classico ha vinto Michele Pirro contro numerosi paesi in gara tra cui Italia, Spagna, Giappone e Francia; vincitrice della categoria panettone innovativo Tiziana Apicella, mentre per la categoria pandoro Lisa Angelini. Michele Pirro di San Marco in Lamis è stato ospite presso l’Istituto Alberghiero Federico II di Svevia in Termoli fresco di vittoria in un campionato dove si sono presentati oltre 300 pasticcieri pronti a presentare la loro creazione di panettone classico, selezionati dalla Giuria specializzata tra cui il professore del Federico di Svevia Maurizio Santillo che ormai è una vera personalità nel campo a livello internazionale. Ebbene tra i 60 finalisti c’era anche Michele Pirro, un pugliese che ha sbaragliato la concorrenza in fatto di panettone, chissà i concorrenti milanesi come staranno rosicando per questo, ma tant’è questo è il responso della giuria esperta per capire che quel panettone che oggi abbiamo assaggiato anche noi bisogna riconoscere che è stato veramente il più buono. La giuria ha degustato 60 panettoni, tutti numerati e senza il nome di chi lo aveva creato.

Così è stato Michele Pirro a vincere l’ambito titolo di campione del mondo, avendo stregato la giuria.

Oggi Michele ha raccontato ad un gruppo di studenti potenziali prossimi pasticcieri che prima di ogni cosa bisogna essere armati da una grande passione e se non fosse stata per questo, magari due mesi fa quando per una disgrazia Michele ha perso un suo figliolo di 22 anni che era il suo aiuto in azienda e come ha detto ai ragazzi, «Se ho ripreso a lavorare con la stessa passione è proprio grazie a quello che da lassù mio figlio è come se mi avesse detto papà vai avanti, io ti guardo da qui, dopo questo sogno, in cui mio figlio mi spronava a suo nome ad andare avanti eccomi qui e dopo aver partecipato e vinto anche il campionato del mondo del Panettone classico, ho un‘azienda con 30 dipendenti, servo 500 ristoranti e oltre, cari ragazzi dovete credere in quello che volete e desiderate di fare io non sono nato pasticciere, sono un autodidatta, dopo aver fatto migliaia di lavori anche umili, ho voluto provare questo grazie ad alcuni consigli di gente del mestiere mi sono appassionato, ho appreso un po’ di nozioni basilari e mi sono messo sotto ed oggi posso dire di sentirmi realizzato , credete e cercate di materializzare i vostri sogni è importante».

A fare gli onori di casa oltre a Maurizio Santilli, la dirigente Maricetta Chimisso, la Dsga Maria Rosaria Russo e i docenti Maria Rosaria Musacchio e Mauro Inglese.

