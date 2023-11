Il nuovo auditorium di via Elba di 150 posti, inaugurazione con "Gente di Mare"

TERMOLI. Il 5 dicembre, in occasione del tradizionale appuntamento "Gente di Mare", sarà inaugurato il nuovo auditorium comunale di via Elba.

L’auditorium, costruito al piano superiore del nuovo complesso commerciale di contrada Mucchietti, si compone di una sala di 410 metri quadrati, di un vano tecnico alle spalle dello spazio destinato ai relatori, di una hall di ingresso con desk di accettazione e guardaroba, oltre ai servizi igienici divisi per genere e fruibili anche ai disabili.

Nella sala, completamente rivestita in legno lamellare, ci sono 150 poltroncine, un tavolo per i relatori, un impianto audio di ultima generazione e un videoproiettore ad alta definizione con ampio schermo retrattile automaticamente.

L’auditorium di Termoli, per quanto di dimensioni medio piccole, per le sue particolari caratteristiche architettoniche e per le raffinate finiture degli allestimenti, è ritenuto un piccolo gioiellino ed è stato anche attenzionato da riviste di designer nazionali.

Galleria fotografica