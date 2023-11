"Metterci la faccia" contro la violenza sulle donne

GUGLIONESI. In occasione del 25 novembre, giornata della violenza contro le donne, il circolo del Partito Democratico di Guglionesi, il gruppo civico Guglionesi insieme, con le donne dell 'Anteas e gli uomini sensibili al problema della violenza di genere, hanno deciso di "Metterci la faccia" per responsabilizzare ulteriormente la comunità verso il problema che oggi affligge la società.

Tutti consapevoli, che la violenza contro le donne rappresenta la più diffusa violazione dei diritti umani, persistente e devastante. È necessario che le donne denuncino i casi di violenza di genere senza ritrosie, sensi di colpa, vergogna, paura. Vogliamo perciò incoraggiare i cittadini e non solo le donne a prendere con prontezza, iniziative di denuncia, a non essere arrendevoli, ma ad essere solidali verso chi subisce violenza. Non da ultimo, ricordiamo che proprio dal Molise alcune dirigenti del Partito Democratico: Annamaria Becci e Anna Saracino nel 2021 sono state tra le prime firmatarie della proposta di Legge 1522, numero da subito adottato dai centri anti violenza per denunciare e chiedere supporto.

Ringraziamo quanti si sono prodigati, dimostrati solidali all'iniziativa e coloro che anche solo con un messaggio hanno evidenziato condivisione, appoggio a continuare a lottare per la difesa delle donne. Il circolo del Pd di Guglionesi e il gruppo civico Guglionesi insieme.