"Il rumore del silenzio": istituzioni a confronto sulle violenze di genere

TERMOLI. A partire dalle ore 16 di domani pomeriggio, sabato 25 novembre 2023, presso la sala consiliare del comune di Termoli sarà possibile prendere parte all’evento dedicato a celebrare la giornata del 25 novembre, istituita dall’On nel 1999.

Organizzato dal comune di Termoli dall’assessore alle politiche sociali, istruzione e politiche europee Silvana Ciciola, in collaborazione con Europe Direct Molise della provincia di Campobasso, la Fidapa – sezione di Termoli e l’associazione Salam Aps, prevede diversi interventi che inquadreranno il fenomeno della violenza di genere sotto il punto di vista sociale, culturale, legislativo, politico, nella consapevolezza che tanto è stato fatto finora ma, evidentemente, ancora tanto altro deve essere ancora messo in campo.

Lo scenario europeo, curato da Carmela Basile coordinatrice di Europe Direct Molise della provincia di Campobasso, si affiancherà alla descrizione della condizione femminile nei paesi di origine araba grazie all’intervento di Hanen Gzaiel, Presidente Associazione Salam APS di Termoli.

Se la prevenzione della violenza di genere è fondamentale ed investe aspetti sanitari, psicologici, economici, culturali, lo è altrettanto l’intervento legislativo, inteso sia come sanzionatorio che preventivo. Dalle parole dell’Onorevole Elisabetta Lancellotta, conosceremo quindi le ultime importanti novità del Disegno di legge contro la violenza di genere, approvato in Senato questa settimana, di cui lei stessa è co-redattrice.

Nella seconda parte dell’evento, invece, conosceremo la violenza di genere attraverso la penna della scrittrice Michela Bilotta che presenterà il suo ultimo libro: La metrica dell’oltraggio. Ad interloquire con lei la Presidente della Fidpa- sezione di Termoli - Fernanda Pugliese. Ma prima ascolteremo dalle parole di alcuni studenti dell’istituto comprensivo Brigida di Termoli, alla presenza dei loro genitori, come si sono confrontati sul tema della violenza di genere e come sono approdati alla realizzazione di alcuni video che saranno proiettati in sala. Il Sindaco di Termoli Vincenzo Ferrazzano e l’assessore Silvana Ciciola daranno il benvenuto dell’amministrazione comunale e presenzieranno ai lavori.

Gli organizzatori ringraziano il dirigente Francesco Paolo Marra, il corpo docente e tutto il personale dell'istituto comprensivo Brigida, l’associazione Mai più sole -non una di meno, l’Aad New Free Dance, le librerie Fahrenheit e 10elode per aver deciso di condividere e sostenere l’iniziativa e tutti coloro che decideranno di partecipare.

L’evento è libero ed aperto a tutti.