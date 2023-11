Lieti nella speranza, al via la festa dei giovani

GUGLIONESI. "Lieti nella speranza". Dopo la straordinaria esperienza della Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona, sabato 25 novembre 2023, a partire dalle 16.30, si svolgerà a Guglionesi la festa dei giovani della diocesi di Termoli-Larino.

L'evento, aperto a tutti e accompagnato dal tema "Lieti nella speranza" è in programma nell'area di Castellara e prevede diverse iniziative: momenti di preghiera, testimonianze, cena e un dj set. La giornata, condivisa con il vescovo, Gianfranco De Luca, si inserisce nel programma della Pastorale giovanile che prevede un percorso a tappe fino a giugno. Un'occasione per incontrarsi, conoscersi, ascoltare e confrontarsi con i giovani provenienti da tutto il territorio in un contesto di gioia e divertimento. La giornata della gioventù, sostenuta e incoraggiata da Papa Francesco, ricorre nelle diocesi di tutto il mondo in vista della festa di Cristo Re di domenica prossima.

Proprio in riferimento alle parole ricevute dal Santo Padre i giovani di ogni età potranno così consegnare le loro gioie, speranze, tristezze, angosce, desideri e progetti e diventare loro stessi annunciatori del Vangelo, della bellezza di una vita piena. Tutti sono invitati a partecipare.