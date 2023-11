Giornalismo e sport, l’Odg del Molise in prima fila con un corso di impatto

CAMPOBASSO. Comunicazione sportiva: ieri, oggi e domani. È questo il titolo del convegno promosso da Odg Molise ed Ansmes Molise (l’associazione benemerita del Coni dei medagliati e delle stelle al merito sportivo) in programma domani (sabato 25 novembre) dalle ore 10.15 presso l’aula magna del liceo scientifico ‘Romita’ in via Facchinetti a Campobasso.

Al tavolo, col vicepresidente dell’OdG Molise Cosimo Santimone, che interverrà anche in merito agli aspetti di carattere deontologico, ed il consigliere nazionale dell’Ordine Vincenzo Ciccone (moderatore dell’evento), ci saranno anche il numero uno dell’Ansmes per la regione Michele Falcione, cui toccheranno le conclusioni, ed il collega Stefano Manocchio, coautore con lo stesso Falcione di un volume sull’epopea del basket maschile a Campobasso, che si intratterrà sul tema più a tutto tondo della comunicazione sportiva. A portare un saluto anche la dirigente scolastica Anna Glora Carlini e la presidente dell’Ussi Molise (la sigla dei cronisti sportivi) Valentina Ciarlante.

La palla a spicchi, però, sarà il fil rouge della mattinata perché, via Zoom, ci sarà il saluto ai presenti della giocatrice della nazionale femminile (originaria di Carovilli) Gina Conti, nonché gli interventi del commissario tecnico dell’Italbasket rosa, il venafrano Andrea Capobianco, e del collega Lorenzzo Sani, consigliere nazionale dell’Ordine e già firma per il periodico ‘Giganti del basket’, oltre che autore di due opere sulla disciplina.

Oltre ai ragazzi della scuola, l’appuntamento sarà riservato anche ai colleghi figurando tra gli eventi del triennio 2023-2025 del piano formativo obbligatorio con l’assegnazione di tre crediti