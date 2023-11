Premio "Ispirazione donna", tra le finaliste più votate c'è Alberta Di Lisio

CAMPOBASSO. Prima edizione del Premio Ispirazione Donna nell’ambito del Concorso Nazionale Donna e Lavoro a Padova.

Il Premio ha l’obiettivo di celebrare Donne meritevoli che si sono contraddistinte per le loro azioni nella vita quotidiana o negli ambiti in cui operano.

Tra oltre seicento donne, prima dodici e poi sei scelte per le loro storie di lavoro e di vita, c'è anche la molisana Alberta De Lisio, dirigente della Regione Molise, che è stata celebrata a Padova, da finalista super votata anche se non vincitrice, in un importante evento nello storico Caffè Pedrocchi, insieme alle altre cinque donne eccezionali come lei.

Ai presenti si è raccontata come mamma e come donna che in questi anni, nei vari ruoli prestigiosi che ha ricoperto in Regione, ha sempre avuto attenzione per il Welfare: dalla Costituzione raccontata ai bambini, al pluripremiato progetto per l’utilizzo della realtà aumentata a supporto dell’autonomia e di un voto consapevole delle persone con disabilità intellettive, alle mascherine trasparenti fatte realizzare e poi donate, da Direttore della Protezione Civile Regionale, in pandemia a tutte le persone sorde, ai ragazzi con autismo per fare terapia e al Distretto di psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Una vetrina di prestigio per tutto il nostro Molise che ha potuto apprezzare una delle giovani ed esperte eccellenze della nostra Regione.

Galleria fotografica