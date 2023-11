«L'amore è il momento in cui non ragiona più la testa ma il cuore»

MONTENERO DI BISACCIA. L'amore è il momento in cui non ragiona più la testa ma il cuore. Dell'amore si è parlato sempre nel tempo, secoli, attraverso poesie, romanzi, opere, sonetti, canti. Basta pensare a Romeo e Giulietta, I Promessi Sposi o ancora l'amore infinito di Dante Alighieri per Beatrice, o l'amore di Petrarca per Laura. L'amore è sicuramente il tema più trattato dagli artisti e studiato dagli psicologi. È difficile in ogni caso descrivere veramente cos'è l'amore.

Il solo vedere l'altra persona ci fa tremare le gambe, ci fa tremare la voce, ci fa sognare, pensando che la persona che abbiamo accanto sia lui, l'uomo della tua vita o la donna della tua vita.

I nostri pensieri si totalizzano quasi esclusivamente verso la persona amata e fanno allontanare e distogliere la nostra attenzione dallo studio; tante notti insonni a fantasticare su quanto sarebbe bello essere tra le su braccia, al sicuro.

Possiamo amare qualcuno solo quando lo conosciamo davvero, perché amare significa fare un salto nel vuoto, affidare la propria vita e la propria anima. Un rischio che corriamo affidandoci a chi abbiamo appena conosciuto.

L'amore è rispetto reciproco, è un sentimento molto grande ma nello stesso tempo complesso, l'amore è un sentimento che ti colpisce improvvisamente quando meno te lo aspetti. Amare vuol dire dare fiducia e rispettare i pregi ed i difetti dell'altra persona.

È un sentimento così soggettivo, che non sarà mai uguale per tutti, ma ciò che lo accomuna è quel battito nel cuore che non puoi controllare. L'amore riempie le nostre giornate, ci fa gioire, ci fa piangere, ci fa disperare, ma sicuramente senza amore non si può vivere. Capisci che è amore quando da lontano noti il suo sguardo e i tuoi atteggiamenti non sono più gli stessi, diventano incontrollabili. Negli anni, però, la tecnologia, ha rivoluzionato molti comportamenti. Ormai tutto succede dietro uno schermo, o una fotografia. Le conoscenze su Facebook, Instagram o su altre reti sociali, non lasciano più spazio agli sguardi prima descritti.

Laura D'Angelo