"Amore è libertà", i bimbi di Nuova Cliternia ricordano Giulia

NUOVA CLITERNIA. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, gli alunni della Scuola Primaria di Nuova Cliternia sono stati coinvolti in varie attività didattiche mirate alla sensibilizzazione dei più piccoli. Nello specifico, dopo un confronto, appositamente progettato in base alle diverse età dei gruppi-classe coinvolti, sulla tematica del femminicidio, sono stati realizzati elaborati di riflessione collettivi ed individuali, prodotti artistico-espressivi e frasi di impatto che servissero a trasmettere un insegnamento chiaro ed univoco.

I bambini sono stati incentivati ad un'attenta analisi del concetto di "Donna", in passato relegato ad uno stereotipo culturale limitante ed ormai superato, e ad un confronto su come la figura femminile si sia attualmente affermata ed evoluta.

Molto apprezzata è stata l'analisi di un testo poetico, "Sorridi donna" della stimata autrice Alda Merini, che è servita a far riflettere sull'importanza che una qualsiasi donna riveste e sul senso di rispetto e protezione che ogni uomo dovrebbe sentire proprio.

Una considerazione speciale è stata fatta sull'attuale caso, di grande impatto mediatico, che ha visto coinvolta la ventunenne Giulia Cecchettin, d'obbligo il cordoglio espresso per la triste e prematura scomparsa della ragazza. Unanime è stato il pensiero a lei rivolto e il messaggio che tutti hanno voluto trasmettere: "Amore è libertà".

