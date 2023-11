“Il sentiero dei nidi di ragno”, con Dario Pontuale alla riscoperta di Italo Calvino

TERMOLI. Dario Pontuale, critico letterario scrittore oltreché bibliotecario, è tornato a Termoli.





Dopo la parentesi estiva su invito della “Casa del libro”, è stato invitato alla due giorni d’incontri d’autore dell’associazione e dall’istituto nautico del “Tiberio-Boccardi”.

Nel suo incontro con gli amanti della lettura ha parlato e spiegato il libro di Italo Svevo “La Coscienza di Zeno”, mentre agli studenti, il libro di Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”.

Due giornate ricche di approfondimento letterario, fluide nella spiegazione leggera e comprensibile. Pontuale, persona molto alla mano e disponibile, è coì riuscito a farsi capire dai giovani studenti presenti. Buona intuizione hanno avuto le professoresse del Boccardi, che hanno invitato Dario Pontuale, Emma Santoro e Anna Maria Stuccilli, referente del servizio biblioteca dell’Istituto.

Dario Pontuale ha collaborato alla redazione di Storia della Letteratura Italiana di P. Manfredi e P. Di Sacco, edita da Pearson nel 2021. Ha pubblicato i romanzi La biblioteca delle idee morte (2007), L’irreversibilità dell’uovo sodo (2009), Nessuno ha mai visto decadere l’atomo di idrogeno (2012), Certi ricordi non tornano (2018); il racconto I dannati della Saint George (2015); la favola Per fare un albero ci vuole un dente (2021).

È autore delle raccolte di saggi Ciak si legge (2016), Una tranquilla repubblica libresca (2017), della biografia critica Il baule di Conrad (2015), tradotto anche in Francia, e della monografia critica La Roma di Pasolini (2017), tradotto anche in Spagna e vincitore per la critica del Premio Carver 2019, La scoperta dell’America. Saggi di Cesare Pavese, con prefazione di Ernesto Ferrero (2020), Scrittori russi. Saggi di Leone Ginzburg (2021). Ha curato edizioni di Flaubert, de Maupassant, Zola, Musil, Stevenson, Melville, Conrad, Svevo, Salgari, Tolstoj, Puškin, Cechov. Codirige la rivista salgariana “Il corsaro nero”, collabora come consulente letterario per il programma Rai “L’Atlante che non c’è”.

Noi lo abbiamo ascoltato con le immagini di Nicola Mastrogiuseppe.

