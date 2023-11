"Abbasso lo sguardo solo per guardare le mie scarpe"

San Martino in Pensilis Pensieri, riflessioni e attivitĂ dei ragazzi dell'istituto comprensivo "John Dewey" in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne

SAN MARTINO IN PENSILIS. La lotta alla violenza di genere parte anche dalla scuola che, ancora una volta, è fondamentale nella sua opera quotidiana di sensibilizzazione ed informazione dei giovani, punto di partenza per la costruzione di un futuro basato sul rispetto reciproco e sulla costruzione di valori sani di cui gli stessi si fanno portavoce. Ed è proprio in questa lotta che i ragazzi ritrovano la loro unione e "fanno rumore" con attività , elaborati e pensieri che si configurano come invito ad una riflessione profonda sull'essere umano e sulla sua forza di combattere per dire "NO" ad ogni forma di prevaricazione. Così, in occasione delle celebrazioni del 25 novembre, gli alunni hanno realizzato diversi lavori in cui hanno trattato, con delicatezza e profondità , una tematica che interessa e deve riguardare tutti, nessuno escluso.

Nello specifico, le iniziative attuate sprigionano un forte potere comunicativo ed espressivo, capace di arrivare alle menti e ai cuori delle vecchie e delle nuove generazioni, per sradicare una piaga sociale dotata, purtroppo, di profonde radici culturali su cui è necessario agire con fermezza e immediatezza. Tutto ciò non può non partire dalla scuola che diventa, in tal senso, volano di buone pratiche che promuovono la parità di genere e contrastano la violenza sulle donne, abbracciando i valori dell'etica, della legalità e dell'uguaglianza con percorsi formativi che vedono i ragazzi coinvolti in maniera attiva e propositiva, nella lodevole intenzione di rendere consapevole e responsabile l'intera umanità . Fatte queste doverose premesse, ecco i lavori dei nostri ragazzi, raccolti in un muro virtuale che diffonde tutta la loro forza, sensibilità e profondità a riguardo di un tema che appartiene, purtroppo, al nostro passato e al nostro presente.

đź‘ Agiamo a partire da adesso contro la violenza di genere e combattiamola sempre, insieme!đź’“

Una carolina contro la violenza di genere, dotata di un QR code che, se inquadrato con il proprio dispositivo, rimanda al muro virtuale contenente i lavori della classe IIA di San Martino in Pensilis.

Una capacitĂ espressiva che passa anche attraverso la tecnologia, con mini podcast che contengono riflessioni profonde e mai scontate.

Infine, e non per importanza, la realizzazione di una panchina costruita in occasione della Giornata della Terra durante lo scorso A.S. e riutilizzata, nonché predisposta e personalizzata ad hoc dai ragazzi, che diventa simbolo materiale di questa importante Giornata.

Un ringraziamento ai ragazzi, che hanno mostrato impegno, creativitĂ e sensibilitĂ e ai loro docenti Lina Tedeschi, Maria Assunta Castelli, Anna Vitiello, Maria Dorina Musacchio, Giuliana Muccino e Adolfo Mancini, che li hanno magistralmente guidati in un percorso educativo e formativo volto a promuovere, sempre, la paritĂ e l'uguaglianza, contro ogni forma di discriminazione e violenza.

Per poter visionare le attività realizzate basta cliccare su questo link 👉Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne- Classe IIA - San Martino in Pensilis

Galleria fotografica