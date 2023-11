«Note d'inverno»: il programma concertistico invernale del Comune di Larino

LARINO. Ufficializzato il programma musicale invernale realizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Larino in collaborazione con la Pro Loco, gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni culturali musicali del territorio. In allegato, la locandina.

«Note d'inverno»: è il programma concertistico invernale realizzato dal Comune di Larino, in collaborazione con la Pro Loco "Città di Larino", per la stagione 2023/2024. Un ringraziamento particolare è dovuto a don Antonio Sabetta e alla Parrocchia di San Pardo per aver concesso di ospitare in Cattedrale tre dei sei spettacoli previsti.

Giovedì 7 dicembre, proprio nella Basilica Cattedrale alle ore 20, non mancate al Gran Galà di Natale a Larino, il concerto che aprirà il periodo natalizio, con l'Orchestra Magliano dell'Istituto Omnicomprensivo di Larino.

Mercoledì 20 dicembre, ore 20.30, appuntamento nella Sala Freda del Palazzo Ducale con The New Gospel Choir, il gradito ritorno del coro gospel vastese a Larino, dopo il grande successo dello scorso anno.

Chiude il 2023 la Don Luigi M.Aster Band con "La Traviata" di Giuseppe Verdi. Appuntamento imperdibile alle 20.30 di giovedì 28 dicembre in Cattedrale.

Ancora in Cattedrale, martedì 2 gennaio 2024, ore 20.30, ci augureremo buon anno col Gran Galà Lirico di Capodanno. La Kalós Ensemble, Orchestra da Camera di Campobasso proporrà un ricco programma che attraversa la grande storia dell'Opera.

Giovedì 4 gennaio, ore 20.30, non perdete l'appuntamento in Sala Freda con Donato Santoianni (fisarmonica), Tiziano Cancellario (pianoforte), Lorenzo Mastrogiuseppe (contrabbasso) e Antonio Salvador Conte (batteria), concerto a cura del Villaggio delle Arti - Larino.

Infine, domenica 21 gennaio, ore 18, sempre in Sala Freda, avremo l'onore di ospitare, grazie all'Associazione Adriart e a Violipiano, Francesco Turrisi, vincitore italiano di un Grammy Award, gli Oscar della musica, per il miglior album folk del 2022. Imperdibile!