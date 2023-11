Un panettone ispirato al fondatore della "Nuova famiglia" don Alberione

TERMOLI-ROCCAVIVARA. Ci si avvicina sempre di più al periodo natalizio, con l’Immacolata che dista ormai meno di due settimane e di panettoni se ne sente parlare sempre più spesso. Non solo la visita del campione del mondo Michele Pirro all’istituto alberghiero Federico di Svevia. Due ex allievi della scuola di via Foce dell’Angelo hanno realizzato il «Primo panettone artigianale di Roccavivara dell’anno 2023».

«Quando siamo partiti, in quel lontano 2000, io e mio marito avevamo un sogno, quello di realizzare un’azienda familiare, piena d’ amore e grande passione. Anno dopo anno, abbiamo avuto la fortuna che i nostri figli, hanno scelto con grande piacere di frequentare e diplomarsi in istituti alberghieri e dare cosi un’onda di nuova passione, amore, cucina tipica ma sempre attenta alle esigenze dei nostri amatissimi clienti. Dopo il periodo storico appena passato, che ha caratterizzato disagi sociali, economici, abbiamo scelto, dopo oltre 2 anni di studio su una ricetta tradizionale, di uscire con la 1° edizione del “Primo Panettone artigianale di Roccavivara”.

L’immagine del panettone fa scattare in noi la scintilla della gioia del Natale, che è festa dell’amore. Gesù si è fatto presente nella famiglia di Nazareth! Luogo d’amore. Lo chef Ciafardini Paolo, ha voluto realizzare un panettone di qualità, che possa donare un pizzico d’amore e grande gioia in compagnia. Il primo ingrediente è sicuramente l’amore, la passione, la dedizione, amore per la lunga lievitazione partendo dal lievito madre. Dopo aver gustato, si evocano unicità di sapori e profumi che nascono da tutti ingredienti naturali. Il panettone artigianale dell’Agriturismo Don Alberione di Roccavivara è il frutto di una ricerca e di una sperimentazione a cura dei fratelli Ciafardini : Vittorio, Vincenza e Paolo (tre cuochi, di cui due diplomati all’Istituto alberghiero di Termoli). È una iniziativa di gastronomia e pasticceria che riveste un carattere culturale e di diffusione dell’immagine di Don Alberione, fondatore della “Nostra Famiglia”, e del comune di Roccavivara.