Contro le violenze di genere: la "Camminata in rosso" a San Martino in Pensilis

Per non dimenticare dom 26 novembre 2023

SAN MARTINO IN PENSILIS. Giornata Internazionale contro la violenza di genere. La musica, il fitness, la forza sana delle donne. Insieme lungo le vie e le piazze del paese.

Il cammino delle donne è come la vita: talvolta faticoso, spesso in salita, quasi sempre sono loro a dover tenere il passo anche per gli altri. Eppure, le ragazze di ogni età ballano e corrono, sorridono e si sostengono a vicenda. A San Martino in Pensilis la Giornata Internazionale contro la violenza di genere è stata un omaggio alla loro forza.

Una manifestazione bella, partecipata, che ha affrontato il freddo pungente senza paura. Il sole raggiante sembrava voler esortare al coraggio. La natura ha dato alle donne una qualità irripetibile: la resilienza! E a San Martino hanno raccontato sé stesse camminando l'una accanto all'altra, alla luce del sole. Musica, voci, energia. Capitanate da Silvia Verratti, Master Trainer Street Workout Ita; Paola D'Onofrio e Maria Pia Recchi della palestra Fly Zone e Antonio Di Cera, ballerino di balli latino americani. Belli, energici, motivanti, hanno coinvolto con entusiasmo trascinante tutti i partecipanti. Una esperienza collettiva decisamente intensa, aggregante. Il corteo è partito da Piazza della Vittoria, musica in cuffia e scarpe comode, ha toccato quattro piazze del paese, dove i partecipanti hanno eseguito le varie discipline proposte dai coaches; allenamento funzionale, hip hop, balli latino americani ed esercizi di difesa personale.

Il corpo delle donne non è fatto per essere svilito, maltrattato, oltraggiato: è una macchina perfetta che genera vita, che difende il respiro del mondo. E resiste anche quando sembra più fragile. Nel giorno del dolore delle madri, delle figlie, delle compagne che vogliono fidarsi di chi dice di amarle, a San Martino in Pensilis la cronaca atroce di questi giorni è stata taciuta, per rispetto. Ma tutti i presenti ne hanno portato il peso, ne hanno sentito la responsabilità. Con la dignitosa, materna solidarietà del buon senso è risuonato alto l'omaggio alle donne, senza retorica. Con la rivoluzionaria determinazione di ristabilire una barriera etica forte, di popolo, contro ogni violenza.

L’Amministrazione Comunale, che da dieci anni promuove attività di contrasto alla violenza di genere, ringrazia: Silvia Verratti ed i suoi collaboratori, i ragazzi e gli insegnanti dell’Istituto John Dewey di San Martino in Pensilis, i ragazzi del Anc 33 di San Martino in Pensilis e la locale Stazione dei Carabinieri e tutti coloro che hanno aderito.