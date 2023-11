"liBERinTERnos", appuntamento alla Biblioteca "Perrotta"

TERMOLI. Nell’ambito del Progetto “Un battello ebbro di storie”, presso la Biblioteca Comunale di Termoli, venerdì 10 Novembre, è stato organizzato il primo book talk “liBERinTERnos”.

Le Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto comprensivo “O. Bernacchia” hanno incontrato il Prof. Lucio Cassone che ha accolto gli alunni con la lettura di un albo illustrato, un libro che usa parole, immagini e grafica per raccontare una storia. I ragazzi hanno ascoltato e osservato con attenzione “Un grande giorno di niente” di Beatrice Alemagna, bravissima a rendere speciale la quotidianità e a indagare le paure e i desideri dei più piccoli. L’illustratrice bolognese racconta come sia speciale la piccola vita di ognuno di noi. Una qualsiasi giornata normale che, seppur segnata da una mancanza, si trasforma da noiosa in una sorprendente avventura. Apparentemente, fatta di niente. La scelta di questo tipo di libro da parte del Prof. Cassone non è stata casuale: gli albi illustrati rappresentano una preziosa risorsa educativa nel percorso di crescita dei ragazzi. Il Professore è riuscito, con garbo e maestria, a coinvolgere i preadolescenti in un viaggio di riflessioni e connessioni, attraverso un’esperienza coinvolgente, istruttiva e gioiosa.

Il progetto si pone l’obiettivo di far vivere alla comunità dei ragazzi la biblioteca comunale come un luogo accogliente ed ospitale, funzionale al contrasto della povertà educativa, attività sociale che va oltre il mero prestito dei libri.

Nei prossimi incontri si prevedono book talk su libri diversi per classi parallele: i ragazzi delle classi seconde leggeranno e si confronteranno sulla lettura del libro “Marcovaldo” di I. Calvino, mentre i ragazzi delle classi terze affronteranno la lettura del libro “Mio fratello rincorre i dinosauri” di G. Mazzariol rispettivamente nei pomeriggi del 28 novembre e del 18 dicembre dalle 15 alle 17.

Un ringraziamento all’assessore alla cultura Michele Barile per la sua disponibilità e cordialità, al personale della biblioteca “G. Perrotta” attento e collaborativo, al professor Cassone, vivace e contagioso promotore di buone pratiche per la promozione della lettura.

Ci vediamo in biblioteca!