"We run for women" allo stadio "Vincenzo De Santis"

MONTENERO DI BISACCIA. Si terrà oggi, lunedì 27 novembre, la "We run for women", promossa dall’Istituto Omnicomprensivo in collaborazione con il Comune di Montenero.

A partire dalle ore 9, presso la pista di atletica dello Stadio comunale Vincenzo De Santis torna lo spettacolo della corsa di campestre.

Saranno protagonisti della gara gli allievi della Scuola Secondaria di primo e secondo grado rappresentando un banco di prova per i prossimi appuntamenti a livello provinciale e regionale.

Crediamo nello sport come strumento per educare al rispetto e per questo lo abbiamo inserito tra le numerose iniziative realizzate in occasione del 25 novembre - Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.