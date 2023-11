Natale nel borgo coi volontari di San Nicola

GUGLIONESI. «Sono disponibili le lanterne di San Nicola 2023, realizzate a mano dalle nostre volontarie. Info e prenotazioni Odv San Nicola. Processione con i bambini giorno 6 dicembre con raduno e distribuzione lanterne presso la chiesa di San Nicola dalle ore 16.30, a seguire processione verso Chiesa Madre e Santa Messa alle ore 18. Vi aspettiamo numerosi».

Con questo post su Facebook, l’Odv San Nicola di Guglionesi, apre le porte agli eventi natalizi del 2023.

Il Natale nel borgo di Guglionesi prenderà vita nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre, per poi proseguire martedì 5 e mercoledì 6 dicembre.

Sabato 2 dicembre dalle ore 16, le vie di Corso Umberto I, adiacente la meravigliosa chiesa di San Nicola, si illumineranno per la gioia di grandi e piccini. Come da tradizione ci sarà la sagra delle “Scruppelle”, cucinate dalle mani provette delle signore guglionesane. Mani in pasta e tanta bontà.

Il pomeriggio sarà allietato dalla presenza del gruppo folk “I Bufù”.

Il giorno dopo, domenica, sarà la volta delle deliziose ciambelline di Homer Simpson.

Quest’anno, oltre agli elfi, ai personaggi Disney che accompagneranno Babbo Natale per le vie del borgo, ci sarà anche Barbie. E, per il secondo anno, il disturbatore verde: il Grinch.

Il personaggio che non ama troppo il Natale. Cosa combinerà?

Martedì 5 dicembre, alle ore 16:30, presso la casa del Fanciullo in piazza a Castellara, si svolgerà “Il secolare pellegrinaggio del borgo di Guglionesi a San Nicola di Bari”, a cura di Antonio Sisto, con la voce narrante di Franca Sciarretta e l’orchestra di Ugo Ciarfeo.

La tradizione continua con le lanterne di Santa Claus mercoledì 6 dicembre a partire dalle ore 17. Il ritrovo è davanti la chiesa di San Nicola, dove in un primo momento verranno distribuite le lanterne e, in seguito, il corteo partirà alla volta della Chiesa Madre dove sarà celebrata la santa messa.

Ma non finisce qui. Per gli amanti della “Natività”, il 17 dicembre alle ore 16:30 ci sarà l’inaugurazione della 23esima Mostra dei Presepi a Guglionesi, nella chiesa romanica di San Nicola.

E per concludere in bellezza le festività natalizie, il 6 gennaio 2024 arriverà la Befana insieme ai Re Magi. Ci sarà una benedizione in chiesa Madre per poi proseguire verso la Chiesa di San Nicola, dove ad attendere i Magi arriverà la Befana e ci sarà il gioco della "Pignata".

