Un "8 dicembre all'insegna dello sport" in piazza Duomo

TERMOLI. Una intera mattinata all’insegna dello sport e del benessere quella che attenderà la città adriatica venerdì 8 dicembre a partire dalle ore 9.30 in piazza Duomo con l’accoglienza dei partecipanti che aderiranno alla manifestazione.

Alle 10.30 prenderà il via la XVI edizione della ScopriTermoli, la corsa dell'Immacolata, che in questa edizione sarà in veste non competitiva in attesa di nuovi appuntamenti. Entrata nella storia dell'atletica termolese e grazie alla spettacolarità del percorso, scelto con cura dagli organizzatori, la manifestazione è diventata una Urban City Trail per il suo percorso naturalistico e nel borgo antico. Dieci chilometri di emozioni per chi vorrà godersi il passaggio nel borgo antico sotto le mura del Castello Svevo, sfiorando la Cattedrale e il muraglione perimetrale dal quale si potrà ammirare a sud il promontorio del Gargano e le Isole Tremiti mentre a nord la Maiella innevata in tutta la sua maestosità. Gli atleti potranno correre lungo la battigia sfiorando le onde che invadono la sabbia e respirando la brezza marina per poi rientrare su Piazza Duomo, dopo aver percorso tutto il lungomare nord.

Quest’anno si è voluto creare una rete tra associazioni sportive e solidaristiche per dare un maggiore significato al benessere fisico e psichico per chi pratica sport tutto l’anno. Infatti, con il patrocinio del Comune di Termoli e del Coni, alla Runners Termoli si sono affiancate la Larino Run, la Asd il Valore e la Lilt di Campobasso offrendo un evento completo di sport capace di trascinare anche i più sedentari a mettersi in gioco con una camminata salutare e nello stesso tempo spingere i giovani e giovanissimi alla pratica sportiva durante tutto l’anno.

Gare collaterali per i più giovani e passeggiata da 5 km non competitiva, anche in compagnia dei propri amici a quattro zampe, permetteranno a tutti di partecipare a questo evento unico nel Molise.

Inoltre, nell’ambito della manifestazione si terrà anche un Incontro con i Giovani per la promozione del benessere voluto dalla Lilt di Campobasso.

La Lilt di Campobasso promuove lo sport in tutte le sue attività e in occasione dell’8 dicembre i giovani che prenderanno parte all’evento verranno accolti dallo stand in piazza Duomo e suddivisi in gruppi in base alle fasce di età. I gruppi si alterneranno nelle varie attività e in giochi organizzati. Una zona verrà riservata per ricevere semplici nozioni e consigli per una corretta alimentazione da parte dei volontari della Lilt di Campobasso.

Ormai l’evidenza scientifica nei confronti dei benefici dello sport è consolidata, infatti è noto e comprovato come l’attività fisica garantisca importanti vantaggi per la salute. Fare sport è indispensabile per un corretto benessere fisico e mentale, in quanto aiuta a seguire uno stile di vita sano, riducendo il livello di stress, diminuisce il rischio di malattie e disturbi.

Al termine della gara e dei giochi si terrà l’AperitOLIO a base di pane e olio evo, principe della dieta mediterranea ed ottimo alleato del nostro organismo.