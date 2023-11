Un nastro rosso cinge la scuola: flash mob all'istituto comprensivo "Achille Pace"

All'istituto comprensivo "Achille Pace" contro la violenza sulle donne

TERMOLI. Al riparo dalla tempesta di sabato scorso, gli allievi dell’istituto comprensivo “Achille Pace”, nella mattinata di ieri, hanno lanciato il loro messaggio contro le violenze di genere.

Un flash mob all’aperto, in entrambi i plessi, di via Po e Santa Maria degli Angeli, proprio in corrispondenza con la campagna legata alla ricorrenza del 25 novembre.

Tutte le classi, da quelle della scuola dell’Infanzia passando per le primarie di primo grado e quelle primarie di secondo grado, sono scese in campo contro ogni tipo di violenza perpetrata a danno delle donne con questo flash mob.

Tutti gli alunni avevano in mano un lungo filo rosso e idealmente tutti in fila abbracciavano il perimetro della loro scuola, attaccando quel lungo filo rosso che prima portavano in mano.

Una cerimonia breve ma molto significativa, quella che l’istituto guidato dalla dirigente Luana Occhionero ha voluto realizzare per dare un segnale, in quanto la scuola ha il dovere di formare i propri scolari anche su come vivere e comportarsi fuori dall’ambito scolastico.

Presente una mini delegazione spagnola giunta col programma Erasmus.

Dopo il flash Mob si è celebrato un momento nell’auditorium e assieme alla dirigente sono stati consegnati alla scuola per mano dell’associazione “Il Mosaico”, rappresentato da Enrico Miele e Gabriella Manes libri sul tema della violenza a danno delle donne, un gesto significativo.

Galleria fotografica