Incontri d'autore, la scrittrice Carla Maria Russo presenta "La figlia più amata"

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’Autore” a cura della libreria Fahrenheit, la scrittrice Carla Maria Russo presenta il suo libro “La figlia più amata” (Edizioni Piemme), mercoledì 29 novembre alle ore 18 presso la Sala Convegni della Parrocchia del Sacro Cuore, in via Argentina, a Termoli.

Ne “La figlia più amata”, Cosimo I de' Medici, duca di Firenze, figlio di Giovanni dalle Bande Nere e nipote della grande Caterina Sforza, contrariamente al comune sentire, rivela una netta e spiccata predilezione per le figlie femmine. Non ha ancora diciotto anni, quando diventa padre di una bambina, Bia, che lui adora e cresce come se non fosse nata fuori dal matrimonio. Nella ricerca di una sposa, l'originale duca pretende che vengano tenute in considerazione anche le ragioni del cuore, non solo quelle della politica, e riesce così a sposare la bellissima Eleonora da Toledo. Eppure, mentre fortuna e amore sembrano colmare di gioie e benedizioni la famiglia di Cosimo, un destino tragico e doloroso è in agguato. Inattesa e brutale, giunge la morte di Bia, che procura al duca un dolore così devastante da mettere a rischio la sua vita. Riesce a ritrovare una ragione per andare avanti solo perché Eleonora annuncia di essere di nuovo incinta e il duca si persuade che sarà una bambina, una bellissima bambina. Nascerà infatti una femmina, Isabella, che il duca amerà di un amore così profondo ed esclusivo da condurlo a commettere ingiustizie e alimentare gelosie e rancori.

Carla Maria Russo è nata a Campobasso ma è residente da molti anni a Milano, dove ha insegnato Italiano e Latino in un liceo classico. È appassionata di ricerca storica. Per Piemme ha pubblicato 11 titoli, tra i quali “La sposa normanna”, “Il Cavaliere del Giglio”, “La regina irriverente”, “Le nemiche”, “L'acquaiola” e nel 2022 “Cuore di donna”.

Moderatrice dell’incontro è Emma Santoro, tremitese d’origine, insegna Lettere in un Istituto Tecnico di Termoli. Ha scritto cinque romanzi, l’ultimo è “Fortunale”.